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Мероприятия Года родных языков в РТ профинансируют за счет двух госпрограмм

Мероприятия Года родных языков в РТ профинансируют за счет двух госпрограмм

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 20.10.2020 0 1

Финансирование мероприятий Года родных языков и народного единства в 2021 году будет осуществляться за счет программ по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и по сохранению национальной идентичности татарского народа. Об этом сообщил заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«У нас есть программы по развитию государственных языков республики и по сохранению идентичности татарского народа. Все программы расписаны по получателям, поставлены задачи, показатели. В бюджете эти программы за каждым разделом закреплены. Вот есть программа по языкам – 100 млн рублей. Часть средств – в образовании, часть – в культуре. В зависимости от мероприятий. В совокупности уровень прошлого года полностью сохранен», – рассказал докладчик.

tatar-inform.ru

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