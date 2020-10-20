Мероприятия Года родных языков в РТ профинансируют за счет двух госпрограмм

Финансирование мероприятий Года родных языков и народного единства в 2021 году будет осуществляться за счет программ по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и по сохранению национальной идентичности татарского народа. Об этом сообщил заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«У нас есть программы по развитию государственных языков республики и по сохранению идентичности татарского народа. Все программы расписаны по получателям, поставлены задачи, показатели. В бюджете эти программы за каждым разделом закреплены. Вот есть программа по языкам – 100 млн рублей. Часть средств – в образовании, часть – в культуре. В зависимости от мероприятий. В совокупности уровень прошлого года полностью сохранен», – рассказал докладчик.

tatar-inform.ru