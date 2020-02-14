Состоялось 1-ое заседание местной организации Всемирного конгресса татар в Рыбно- Слободском муниципальном районе. Недавно избранная руководителем местной организации Касимова И. Ш. ознакомила с государственными программами Республики Татарстан и планом работы на 2020 год. Все участники рабочей группы — представители общественных организаций — заявили о намерении работать с организацией в едином направлении.
Главная / Местная организация Всемирного конгресса татар в Рыбно-Слободском районе РТ провела первое заседание