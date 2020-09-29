“Методика примечетских курсов на первый план выносит воспитание любви и интереса к татарскому языку»

С 1 октября текущего года в 100 мечетях Татарстана вновь заработают примечетские курсы, где наряду с основами Ислама, будут изучаться и история татар и татарский язык. Об этом сегодня на пресс-конференции, которая прошла в ИА “Татар-информ”, сообщил ректор РИИ, заместитель муфтия Татарстана по образованию Рафик хазрат Мухаметшин. “Уже в течении долгих лет при мечетях работают курсы по основам Ислама. С 2018 года мы решили в некоторых мечетях поменять формат: в программу, принятую ДУМ РТ, включили татарский язык», — объяснил Рафик хазрат.

Примечетские курсы с обучением татарскому языку охватят все города и большинство районных центров нашей республики. В этом году они пройдут в четвертый раз в рамках 100-летия со дня образования ТАССР и Года родного языка, который был объявлен ДУМ РТ в Татарстане.

В 2020-2021 учебном году изучение татарского языка на начальном уровне охватят порядка 45 мечетей столицы и 45 мухтасибатов. Уроки татарского языка будут проводиться по методикам и учебникам, которые были разработаны в Российском исламском институте. На сегодняшний день учебные кабинеты в мечетях оборудованы необходимыми учебными принадлежностями, обеспечены учебными пособиями, техническими средствами. Через мутасибаты Татарстана распространены учебники. Кроме этого, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции во время уроков, будут учтены все санитарно-эпидемиологические требования: слушатели курсов должны быть в медицинских масках и пользоваться антисептиками при входе в мечеть.

Курсы татарского языка в мечетях будут проводиться два раза в неделю. Учебный курс рассчитан на 48 академических часа. А продолжительность курсов составляет 6 месяцев (с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года).

Время проведения занятий будет определяться с учетом пожеланий курсантов. По опыту они приходятся на вечерние часы. Программа интенсивного курса направлена на изучение речевого уровня татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие навыков общения. Кроме того, по желанию предусмотрена дополнительная возможность для ознакомления с культурой ислама, а также для изучения правил таджвида.

Занятия будут вести филологи с высшим образованием, опытные учителя татарского языка. В процессе обучения будет использоваться исправленное и дополненное издание специального учебника, подготовленного Духовным управлением мусульман РТ и издательством «Хузур» совместно со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского института. На днях данное учебное пособие было усовершенствовано и издано в соответствии с федеральными образовательными стандартами, специально для обучающихся краткосрочных курсов, оснащенных цветными иллюстрациями, тиражом около 3 тысяч экземпляров. Именно столько слушателей в ДУМ РТ рассчитывают обучить татарскому языку на примечетских курсах.

Мечети для организации уроков татарского отбирались преимущественного из многонациональных районов. При этом в каждой мечети может собраться несколько групп по 10-15 учащихся.

Как сообщил Рафик Мухаметшин, интерес в Татарстане к изучению татарского языка в последнее время возрос и среди русскоязычных татар, и среди представителей других национальностей, проживающих на территории республики, вторым государственным языком в котором является татарский.

Если в 2019-2020 учебном году примечетские курсы татарского языка успешно завершили 436 слушателей, то всего с 2018 года их окончили более 1300 человек. Рафик хазрат познакомил участников пресс-конференции со статистикой: 70 процентов учащихся на курсах представляют молодое поколение. 20 процентов всех слушателей – выходцы из смешанных семей, 20 процентов – представители других национальностей и 40 процентов – это татары. По мнению Рафика Мухаметшина, возрастающее число татар, желающих знать родной язык, связано с ростом уровня национального самосознания среди соотечественников.

Он также подчеркнул, что мечети Татарстана, как один из субъектов сохранения татарского языка, сегодня вносят заметный вклад в решение этого вопроса, в том числе создавая татароязычную среду на площадках мечетей и обеспечивая произношение пятничных проповедей на татарском языке».

На встрече с журналистами Рафик хазрат затронул также вопрос методики обучения татарскому языку. Методика, разработанная в РИИ, на первый план выносит воспитание любви и интереса к татарскому языку и содержит минимум грамматики. В то же время требования при отборе преподавателей для курсов касались опыта работа, знания и использования методики РИИ, умения работать в аудитории. При этом Рафик хазрат подчеркнул, что не менее важное значение имеет внутренняя потребность слушателей в изучении татарского языка. “Мы не ставим цель набрать как можно больше людей. Наша задача – дать им качественные знания”.

На курсы татарского языка при мечети приглашаются все желающие, которые намерены получить начальное образование на уровне речи. Обучение бесплатное. Для обучения на курсах до 1 октября необходимо записаться по указанным в файле телефонам.

dumrt.ru