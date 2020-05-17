Международная онлайн-конференция «Сохранение национальной идентичности молодежи: вызовы современности  и лучшие социальные практики»

Как современной молодежи сохранить свою национальную идентичность, наладить диалог поколений и избежать этнических конфликтов, участники конференции обсудят 19 мая 2020 года в 13.00 в онлайн-формате.

Организаторы: Региональная общественная организация — Татарская национально-культурная автономия г. Москвы.

Партнеры: Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации, Совет муфтиев России, Федеральная национально-культурная автономия татар.

Трансляция конференции будет проходить на сайте Автономии татар Москвы по ссылке: https://avtonomiya.tatar/?page_id=3454.

В ходе дискуссии будут затронуты проблемы формирования национальной идентичности на примере татарской молодежи в России и других странах, рассмотрены успешные социальные практики и новаторские подходы в работе с молодежью с использованием духовно-просветительских, культурно-образовательных и медиаресурсов.

Открытый диалог экспертов в области молодежной политики, образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, представителей молодежных объединений, предпринимателей, представителей СМИ станет продуктивной площадкой для выработки эффективной стратегии cохранения национальной идентичности молодежи.

К участию приглашены депутаты Государственной Думы РФ, представители Правительства Москвы, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам молодежи, Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Москвы, экспертного, научного сообщества, лидеры молодежных, национально-культурных объединений и СМИ.

Модератор дискуссии: Фарисов Фарит Фарисович — председатель Региональной общественной организации — Татарской национально-культурной автономии г. Москвы, заместитель председателя Совета муфтиев России.

Вопросы для обсуждения:

– Особенности формирования национальной идентичности у молодежи в современных реалиях.

– Эффективные модели и социальные практики сохранения национальной идентичности молодежи в разных регионах.

– Национально-культурные объединения и религиозные организации мусульман как базовый фактор сохранения национальной идентичности.

– Внимание к истории, как условию объединения и успешного будущего.

– Возможности СМИ и гражданского общества в формировании национальной идентичности.

Трансляция: 19.05.2020 в 13.00 по адресу https://avtonomiya.tatar/?page_id=3454

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