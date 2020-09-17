Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Рустама Минниханова с избранием на пост Президента Республики Татарстан.

Михаил Мишустин направил Рустаму Минниханову телеграмму.

«Примите искренние поздравления с избранием на пост Президента Республики Татарстан, — говорится в тексте. – На протяжении многих лет жители республики доверяют Вам решение важных задач, которые стоят перед регионом. Победа на выборах – еще одно подтверждение вашего высокого авторитета в Татарстане. Уверен, что профессионализм, опыт, глубокие знания помогут Вам и дальше укреплять экономику и социальную сферу региона, добиваться новых успехов на благо Татарстана и всей России. Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия».

president.tatarstan.ru