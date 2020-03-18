«Мин батыр, булган, уңган»: в детсады Татарстана отправят 4000 татарских кукол

Как стало известно «Реальному времени», республиканский Минкульт заказал для детсадов Татарстана 4 тысячи кукол, говорящих на татарском языке. Пластиковые мальчик и девочка Гумер и Гульбика в национальных костюмах будут уметь здороваться, прощаться, читать стишки и произносить по полутора десятка фраз на языке Тукая. Оправившийся от скандалов Республиканский центр развития традиционной культуры снабдит развивающими игрушками почти 2 тысячи дошкольных учреждений. На эти цели из бюджета Татарстана выделено почти 7 млн рублей, тендер достался кировской фабрике игрушек «Весна». О роли говорящих кукол в сохранении и развитии культурных традиций титульной нации республики — в нашем материале.

«Глаза у меня карие, лицо румяное»

Говорящие на татарском языке куклы для индустрии — не новинка. Еще летом «Реальное время» писало, что Ивановская фабрика игрушек стала выпускать аналогичные изделия: одетые в татарские костюмы Айнур и Айгуль произносили несколько фраз на национальном языке одного из самых многочисленных народов России. Однако ивановцы не стали бороться за право поставлять свою продукцию в Татарстан. На объявленный под конец года тендер заявился лишь один участник — кировская фабрика игрушек «Весна». С нею, как выяснило «Реальное время», и заключили контракт.

К 16 апреля «Весна» должна поставить Республиканскому центру развития традиционной культуры (структурному подразделению Минкульта РТ, — прим. ред.) 3 984 говорящие пластиковые куклы в национальных сельских татарских костюмах — 1 992 «мальчика» и столько же «девочек».

Игрушки уже распределены по детским садам республики. В зависимости от количества дошкольных учреждений и численности их воспитанников районные управления образования получат от 94 (Нижнекамский район) до 13 (Камско-Устьинский район) пар говорящих кукол. В Набережные Челны уедет 123 пары, а в Казань — 320 пар.

Как следует из техзадания, говорящие куклы должны быть кареглазыми, с каштановыми волосами, ростом 40—43 см, со встроенными звуковыми модулями и иметь обширный (для кукол) словарный запас. Девочка должна уметь здороваться, прощаться, произносить полтора десятка регламентированных техзаданием коротких предложений (в том числе вопросительные предложения и пословицы с поговорками) и читать четыре небольших стихотворения. Мальчик, как и положено мужчине, менее разговорчив — ему задали «выучить» всего три стишка и чуть меньше фраз.

Кукла-девочка по имени Гульбика в числе прочего должна уметь описать свои достоинства: «Минем күзләрем көрән, битләрем алсу, кулларым чиста». А мальчик, которого зовут Гумер, — подчеркнуть личные деловые качества: «Мин батыр, булган, уңган. Барысын да булдырам. Әтиемә булышам».



К одежде кукол также выставлены жесткие требования — определены длина штанов, жилета и платья, их материал (хлопок и костюмная ткань), высота сапожек и размеры головного убора (на голове у девочки должен быть белый по-татарски завязанный платок). Даже рисунок и цвета вышивки на алъяпкыч (переднике) девочки регламентированы и узнаваемы.

Согласно техзаданию, куклы, заказанные для татарстанских детсадов, должны говорить детскими голосами — мальчиков и девочек 7—8 лет. С учетом того, что игрушки должны выполнять серьезную образовательно-воспитательную функцию, логично было предположить, что их речь должна звучать не только по-детски звонко, но и правильно.

Вопрос о том, каким образом кукол учили правильно говорить по-татарски, «Реальное время» задало начальнику отдела развития продаж кировского ОАО «Весна» Алексею Доротюку, однако секреты фирмы он раскрывать не стал:

— У нас разработан звук, и мы уже записали все аудио на татарском языке.

Стоимость одной говорящей куклы — 1 733,18 рубля, стоимость всего контракта — 6,9 млн рублей. Источник финансирования закупки — бюджет Республики Татарстан.

«Чтобы запомнили»

— Это новый совместный экспериментальный проект министерства культуры и министерства образования республики, — пояснила «Реальному времени» директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» Алсу Мифтахова. — Эти куклы будут переданы в дошкольные образовательные учреждения республики в рамках исполнения поручения президента Татарстана по сохранению языков, культур, традиций представителей народов нашей республики.

Мифтахова также сообщила, что эксперимент планируется продолжить:

— Мы исходим из того, что у ребенка отложится в памяти то, что он прежде всего увидит. Увидит зарубежных кукол — один образ подсознательно на всю жизнь отложится, увидит кукол в национальных костюмах — запомнит их. Эти куклы ведь не только разговаривают на татарском — у них традиционная одежда, где все продумано до мелочей, вплоть до вышивки на переднике у куклы-девочки. Но четыре тысячи кукол — это, конечно, мало, это не решит проблему. Тут ведь еще важен пример — это значит, что российская фабрика спокойно может производить этих кукол, и мы можем рекомендовать родителям их продукцию покупать.

Куклы как инструмент пропаганды и поддержки

— Этот проект вырос из предложения, с которым к президенту Татарстана обратилась молодая предпринимательница, — сообщила «Реальному времени» министр культуры республики Ирада Аюпова. — Идея первоначально заключалась в том, что нам нужны куклы, которые будут демонстрировать национальную одежду и говорить и петь песни на национальном языке. Автор и ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» защитили этот проект, и теперь он реализуется.

По мнению министра, пропагандировать с помощью игрушек национальные традиции (а заодно — и критерии красоты) сегодня очень важно:

— У нас сейчас какими игрушками дети играют? Американскими, китайскими, идеал красоты — Барби… Надо этому что-то свое противопоставить. К тому же мы не можем сами все делать, но наши учреждения — министерства культуры — должны быть проводниками креативных идей любого гражданина на территории нашей республики и оказывать поддержку социальному предпринимательству, бизнесу, осуществляющему проекты в сфере культуры. И вот эта идея — говорящие куклы — безусловно, заслуживала внимания и продвижения!

Дорогие мальчики и девочки

Для кировского ОАО «Весна» этот 7-миллионный госконтракт — первый. А вот для ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» это — вторая попытка закупить «татароязычных» кукол: первоначально тендер на их поставку стоимостью 6,49 млн рублей был объявлен в апреле 2019 года, и ОАО «Весна» в нем участвовало, но не выиграло. А контракт, заключенный с победителем электронного аукциона — с московским ООО «Агрегатор», был вскоре расторгнут по соглашению сторон.

ОАО «Весна», в отличие от «Агрегатора», являющегося крупной, но чисто торговой компанией, специализируется на производстве игрушек. В каталоге, представленном на сайте компании, более 30 кукол в этнических костюмах — от русских и казахских до баварских и норвежских. А есть еще куклы в профессиональной одежде, в новогодних и просто в красивых нарядах.

И судя по каталогу, из этнических кукол еще не попавшие в каталог татарские — по цене свыше 1 700 рублей за экземпляр — стали самыми дорогими. Самым недорогим оказался «мальчик в баварском костюме» — всего 805 рублей. Зато его подруга на сайте держит первенство — блондинка в пышной юбке, алом корсаже и кружевном переднике стоит 1 421 рубль.

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», ОАО «Весна» имеет в штате почти 400 работников, и 2018 год завершило с выручкой от продажи в 596,11 млн рублей и чистой прибылью в 77,4 млн. Кроме кукол оно занимается пошивом одежды, торговлей, перевозками… В 2016 году предприятие на 20 процентов принадлежало гендиректору компании Ольге Доротюк, информация о более поздних изменениях на сервисе отсутствует.



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