Министр национальной политики Республики Коми поздравляет татарстанцев со 100-летним юбилеем со дня образования Республики

Министр национальной политики Республики Коми Г.И. Габушева поздравляет татарстанцев с юбилеем со дня образования Республики.

В поздравительном письме министр подчеркивает, что Республику Коми и Республику Татарстан связывают давние прочные связи во многих сферах жизни, в том числе и в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

С 2015 по 2020 год представители из Республики Коми принимали участие в Фестивале национальных литератур народов России в Казани. Сотрудники Национальной библиотеки Республики Коми участвовали в XI Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения» в г. Казани.

«Республика Татарстан, поддерживая старинные обычаи гостеприимства, дружного и гармоничного сосуществования народов, понимая, что необходимость диалога культур является фундаментом сохранения межнационального мира и согласия, служит ярким примером успешного социального и экономического развития для всей современной России», говорится в поздравлении.