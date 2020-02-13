Минниханов договорился с Крутым о дне татарской музыки на «Новой волне»

Президент Татарстана Рустам Минниханов договорился с композитором Игорем Крутым о том, что один день фестиваля «Новая волна» в Казани будет посвящен татарской музыке. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«С Игорем Крутым у них действительно состоялась встреча по сценарию, по проведению мероприятия. Как вы знаете, технически это достаточно непростой процесс, потому что нужно обеспечивать прямые трансляции этих концертов в ежедневном режиме, церемонию открытия, церемонию закрытия. Что точно было проговорено – Рустам Нургалиевич обозначил важный для него вопрос, чтобы один из дней фестиваля полностью посвятить татарской культуре. Не исключаем, что какие-то известнейшие популярные исполнители что-то будут исполнять на татарском языке», – ответила Галимова.