Минниханов: Хочу поблагодарить каждого за поддержку нашей столицы и республики

Президент РТ Рустам Минниханов приехал на стадион «Ак Барс Арена», где сегодня в течение всего дня проходили концерт и интерактивная программа.

«Хочу поблагодарить каждого жителя за гражданскую позицию, за поддержку нашей столицы и республики. Желаю каждому здоровья, успехов, процветания и чтобы республика и столица наши были самыми лучшими», — сказал Минниханов.

Попасть на концерт все желающие могли с браслетом «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».

Территория у «Ак Барс Арены» разделена на несколько зон. Здесь были организованы экстрим-площадка, зона киберспорта, презентация проекта для горожан старшего поколения «Жизнелюб», площадка «Литературный дворик», территория сдачи норм ГТО, диджитал-зона, арт-инсталляции, музыкальный караоке-конкурс.

На концерте выступали Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, группа DABRO, Клава Кока, Нюша, Салават, Валерия и хор Турецкого.

tatar-inform.ru