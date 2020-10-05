Минниханов о полилингвальной школе: Дети не хотят уходить домой

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани. В школе, расположенной на улице Бичурина, руководитель республики встретился с учителями и ветеранами педагогической отрасли. Во встрече принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Президент Татарстана оценил возможности для обучения школьников, имеющиеся в новом образовательном учреждении. «Условия в такой школе достойные. Думаю, дети не хотят уходить домой. Это шаймиевский размах, не все так могут. Вот такими школы и должны быть. Но школа без учителя – ноль. Роль учителя в школе – около 90%, а обстановки – 10–15%, потому что знания дает педагог», – отметил он.

Минниханов подчеркнул, что здание школы можно построить за год, а вот коллектив образовательной организации формируется десятилетиями. «Преподаватели, атмосфера в школе – это очень важно для учеников. Но учитель – это самое главное. Поэтому в первую очередь нужно думать о том, кто будет работать», – добавил он.

Президент РТ попросил ветеранов отрасли помогать молодым учителям, быть для них наставниками. «Вы как старшие товарищи должны сюда приходить, давать советы. Поддерживайте контакт с коллегами. Может быть, организуете мастер-классы для них», – обратился он к педагогам.

«Цените такие кадры – ветеранов. И не только на праздник их приглашайте. Они должны быть нашими помощниками, – сказал он руководству комплекса. – Таких школ и в стране не так много. Вы должны здесь воспитывать, раскрывать потенциал ребенка».

Минниханов также призвал соблюдать все профилактические меры, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции среди обучающихся. «Детям нужно общение, а не обучение по экрану компьютера. Поэтому не хочется переходить на другие формы обучения», – заявил он.

В завершение встречи Президент РТ признался, что сам бы не смог работать учителем. «Есть две профессии, где я не смог бы работать – врач и учитель. Это особые профессии», – заключил он.

Проект по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар – путь к знаниям и согласию», призванной стать моделью современной школы, реализуется в Татарстане с 2019 года. Он инициирован Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым, поддержан Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Всего к 2024 году в Татарстане будут открыты шесть полилингвальных образовательных комплексов. Два из них будут функционировать в Казани, по одному – в Елабуге, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В состав комплексов наряду со школами войдут детские сады и центры дополнительного образования.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru