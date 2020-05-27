Минниханов поблагодарил татарстанцев, внесших вклад в становление республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «все поколения татарстанцев, внесшие весомый вклад в становление и развитие республики». Особую признательность он выразил Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, оказавшему значительное влияние на ход развития региона. Руководитель Татарстана выступил с речью на торжественном заседании Госсовета РТ, посвященном 100-летию ТАССР.
«Юбилейная сессия Государственного Совета республики проходит в исторический день 100-летия подписания Декрета об учреждении Автономной Татарской Республики. Действительно, образование ТАССР стало историческим актом воссоздания нашей государственности, сыграло определяющую роль в реализации экономических, политических и социально-культурных прав всех народов, проживающих в Татарстане», – сказал Президент РТ.
Он добавил, что за короткое время была создана мощная индустриальная и научно-образовательная база, произошел расцвет культуры татарского народа. «Все это создало необходимые условия для перехода к нынешней форме государственности – Республике Татарстан. На основе указа Президента России Владимира Путина 2020-й мы объявили Годом 100-летия образования родной республики», – продолжил Рустам Минниханов.
По его словам, в честь 100-летия ТАССР республиканские организации и муниципальные образования проводят в онлайн-формате большое количество мероприятий. «Условия пандемии несколько скорректировали наши планы, но мы обязательно найдем возможность торжественно провести основные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате», – заверил Президент РТ.
Рустам Минниханов поздравил всех татарстанцев с 100-летним юбилеем республики и пожелал «мира, счастья и благополучия».