Минниханов поблагодарил татарстанцев, внесших вклад в становление республики

Он добавил, что за короткое время была создана мощная индустриальная и научно-образовательная база, произошел расцвет культуры татарского народа. «Все это создало необходимые условия для перехода к нынешней форме государственности – Республике Татарстан. На основе указа Президента России Владимира Путина 2020-й мы объявили Годом 100-летия образования родной республики», – продолжил Рустам Минниханов.