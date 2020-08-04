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Минниханов приедет в Москву на Дни культуры Татарстана

Минниханов приедет в Москву на Дни культуры Татарстана

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 04.08.2020 0 6

Президент Татарстана Рустам Минниханов приедет в Москву 18 августа, в эти дни здесь пройдут Дни культуры республики. Об этом сообщил замминистра культуры Татарстана Дамир Натфуллин на заседании в Кабмине РТ.
«Завершатся дни 18 августа, пройдут мероприятия с участием Президента, одно из которых — это концерт мастеров искусств, посвященный 100-летию ТАССР, в Московском международном доме музыки», — сказал он.

Дни культуры стартуют 12 августа онлайн-показом спектаклей театра Камала. В этот день артисты представят музыкальную комедию «Очарованный танцем», а на следующий — «Мой белый калфак».
В следующие дни запланированы возложение цветов к памятнику великого татарского поэта Габдуллы Тукая, финал регионального тура международного конкурса «Татар кызы-2020», а в Третьяковской галерее откроется выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского».

Динара Прокопьева

tatar-inform.ru

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