Минниханов пригласил Путина на празднование 100-летия ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил президента России Владимира Путина на празднование 100-летия ТАССР в ходе рабочей встречи в режиме видео-конференции. Отмечается, что основные торжественные мероприятия пройдут 30 августа.

Более того, Рустам Минниханов подчеркнул, что Владимир Путин за 20 лет сделал много на благо республики и ее народа. Руководитель Татарстана заявил, что республика благодарна за это.

— В текущем году вашим указом запланированы торжественные мероприятия, посвященные столетию образования нашей республики. Основное празднование состоится в День Республики — 30 августа. Приглашаю Вас на наш праздник, потому что за 20 лет столько, сколько вы сделали для нашей республики, просто не счесть. Мы вам благодарны, — сказал Минниханов главе государству.

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