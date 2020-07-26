Минниханов призвал провести Курбан-байрам с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

В Республике Татарстан общее число заболевших по нарастающей составляет 5404 человека. Об этом на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан сообщила глава Управления Роспотребнадзора по РТ, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина. Провел совещание Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«За эту неделю мы зарегистрировали 218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что практически на уровне предыдущей недели. Сейчас общее количество заболевших составляет 5404 человека. Темп прироста новых случаев заболевания фактически не меняется и сохраняется на уровне 0,6%», — сказала Патяшина.

В общероссийском рейтинге регионов Татарстан по показателям заболеваемости занимает 79-е место.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что для лиц старше 65 лет продлена самоизоляция до 9 августа.

Он отметил, что в систему «Народный контроль» поступают жалобы на отсутствие или неполное получение медицинских услуг, оказание плановой медицинской помощи. Президент РТ призвал восстановить оказание плановой медицинской помощи на уровне не менее прошлого года. «Плановая медицинская помощь должна быть в штатном режиме», — заявил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов напомнил, что 31 июля будет праздноваться Курбан-байрам, и необходимо, чтобы в регионе празднование прошло с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора и текущей санитарно-эпидемической ситуации.

«Вопросы безопасности наших граждан должны быть на первом месте! Особенно важно, чтобы это было достигнуто не с помощью контрольно-надзорных органов, а именно за счет сознательности самих людей. Чтобы сами граждане ответственно отнеслись к соблюдению всех требований и мер безопасности, а главное — к своему здоровью», — заключил Президент РТ.

tatar-inform.ru