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Минниханов проголосовал по поправкам к Конституции на ближайшем участке от Кремля

Минниханов проголосовал по поправкам к Конституции на ближайшем участке от Кремля

в Новости, Слайдер, События недели, Главные новости, 25.06.2020 0 4

Президент Татарстана Рустам Минниханов в первый день голосования посетил избирательный участок, выразив свое мнение по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
По ее словам, Рустам Минниханов традиционно голосует на участке в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.

«Президент поинтересовался, как организована работа с учетом требований Роспотребнадзора. Ему доложили о регулярной дезинфекции помещения, соблюдении дистанции и масочно-перчаточного режима. Он обратил внимание на важность исполнения всех мер предосторожности», — отметила Галимова.

Напомним, в своем обращении к татарстанцам Президент РТ отметил, что в республике при поддержке федерального центра и лично Президента РФ Владимира Путина реализуются масштабные программы. Сегодня Татарстан — это регион-лидер по многим показателям. И поправки к Конституции России закрепляют имеющиеся достижения. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса большое значение приобрели поправки в части обеспечения доступной и качественной медицинской помощи, социальной защищенности граждан.

tatar-inform.ru

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