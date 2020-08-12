Минниханов рассказал о задачах по стратегии развития Татарстана-2030

Стратегия развития Татарстана-2030 будет включать в себя задачи по развитию образования, повышению качества жизни и здоровья жителей республики. Об этом сообщил на встрече с доверенными лицами кандидат в Президенты РТ Рустам Минниханов.

«Говорить о планах и свершениях смысла нет. Наша задача по стратегии-2030 понятна. За счет развития экономики мы будем развивать нашу республику, повышать качество жизни наших граждан. Самая главная задача — это качественное образование, здоровье наших граждан, перспектива будущего. Эти вопросы очень важны», — сказал Минниханов.

Кандидат в Президенты РТ запланировал большое количество поездок по республике, чтобы определить основные пункты в части развития инфраструктуры, социально-культурной сферы, транспортной сети, проектов промышленных предприятий населенных пунктов Татарстана.

«Республика за последние годы является одним из лидеров РФ, но, несмотря на все сложности и вызовы, нам нужно продолжать больше работать. Мы люди командные и профессиональные. Мы должны получить мандат, чтобы дальше повышать в Татарстане качество жизни, экономический потенциал. Мы будем двигаться вперед», — отметил он.

Рустам Минниханов сегодня проводит встречу с доверенными лицами. В список вошли 23 человека, внесшие вклад в развитие Татарстана. Среди них — певец Салават Фатхутдинов, известный кардиохирург Ренат Акчурин, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно, генеральный директор АО «ICL — КПО ВС» Виктор Дьячков и другие.