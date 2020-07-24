Минниханов стал первым кандидатом в Президенты РТ на осенних выборах

Центризбирком Татарстана зарегистрировал первого кандидата, который примет участие в осенних выборах Президента РТ. Им стал действующий руководитель республики Рустам Минниханов.

Вопрос о регистрации Минниханова в качестве кандидата на должность Президента РТ на заседании Центризбиркома региона рассматривался первым. «В соответствии с итоговым протоколом проверки подписей, представленных в местах поддержки кандидата на должность Президента Республики Татарстан, количество достоверных зачтенных подписей в поддержку кандидата на должность Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова – 406, в том числе 100 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. При этом кандидат поддержан указанными лицами в 45 муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан, что является достаточным для регистрации кандидата на должность Президента Республики Татарстан», – сказала на заседании секретарь Центральной избирательной комиссии РТ Надежда Борисова. Решение о регистрации кандидата было принято единогласно.

Действующий руководитель республики выдвинут кандидатом в Президенты РТ региональным отделением партии «Единая Россия». За Рустама Минниханова проголосовало большинство делегатов 32-й конференции ТРО ВПП «Единая Россия».

Выдвижение Президента РТ на новый срок также поддержал глава государства Владимир Путин. «Татарстан по основным показателям действительно является лидером среди всех субъектов Федерации, это на самом деле так и есть, и всё это достигнуто в результате вашей работы во главе республики», – подчеркнул Путин во время встречи с Миннихановым.

Депутаты Госсовета РТ на заседании 11 июня приняли решение о проведении выборов Президента Татарстана в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

tatar-inform.ru