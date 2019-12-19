Минниханов: «Татарстан – предмет гордости и уверенности в завтрашнем дне»

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл концерт, посвященный старту Года 100-летия образования ТАССР. Торжественное мероприятие прошло в концертном зале имени Ильгама Шакирова международного выставочного центра «Казань Экспо».

«Сегодняшним торжеством мы открываем Год столетия образования ТАССР. Запланировано много международных, всероссийских и республиканских мероприятий, откроются знаковые объекты социально-культурной сферы, имя столетия ТАССР будет носить одна из станций метро, пройдут научно-практические форумы», – отметил Президент Татарстана.

Однако в центре внимания республики всегда будут оставаться люди. Ведь в основе успехов РТ – созидательный труд многих поколений татарстанцев, подчеркнул Минниханов.

По его словам, сегодня Татарстан – передовой и экономически успешный регион, который последовательно поддерживает курс на строительство сильной России. В частности, республика активно участвует в реализации национальных проектов и стратегических инициатив.

«Мы признательны нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всемерную поддержку. Хочу заверить, [что] Татарстан был и будет одним из опорных регионов нашего многонационального Отечества!» – добавил он.

Республика известна в стране и во всем мире как регион нефтедобычи и нефтепереработки, один из ключевых игроков в нефтехимии, машино- и авиастроении, научно-образовательный центр, а также как один из лидеров сельскохозяйственного производства, напомнил Минниханов.

«Нам повезло родиться, жить и быть полезными своему народу на родной земле, овеянной духом великих свершений наших предков. Сегодня Татарстан – территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне!» –резюмировал Президент республики.

В завершение выступления он выразил признательность всем, кто внес и продолжает вносить вклад в процветание Татарстана, поздравил всех собравшихся со столетним юбилеем родной республики и пожелал новых трудовых успехов и достижений, а также счастья и благополучия.

Екатерина Ларионова

tatar-inform.ru