Минниханов ввел в Татарстане режим самоизоляции

«Первый вариант — это система установленного образца справки, которая будет приложена к данному постановлению. По этой справке установленного образца в соответствии с постановлением Кабинета министров передвижение возможно для всех тех сотрудников, которые перечислены в указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для исполнения в субъектах Российской Федерации. Для передвижения граждан, которые не относятся к тем категориям, которые перечислены в указе Президента, будет доведен отдельный порядок», — подчеркнула Фазлеева.