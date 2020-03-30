Минниханов ввел в Татарстане режим самоизоляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов ввел в республике режим самоизоляции в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ, председатель санитарно-противоэпидемической комиссии РТ Лейла Фазлеева.
«С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет есть правило самоизоляции и покидать место самоизоляции не желательно, не рекомендуется, только в случае если есть прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, данный режим самоизоляции распространяется на всех жителей Республики Татарстан», — сказала она.
«Первый вариант — это система установленного образца справки, которая будет приложена к данному постановлению. По этой справке установленного образца в соответствии с постановлением Кабинета министров передвижение возможно для всех тех сотрудников, которые перечислены в указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для исполнения в субъектах Российской Федерации. Для передвижения граждан, которые не относятся к тем категориям, которые перечислены в указе Президента, будет доведен отдельный порядок», — подчеркнула Фазлеева.
Она добавила, что данный режим будет действовать до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории России.
Напомним, по оперативным данным в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания, из которых на Татарстан приходится 14.