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Минниханов ввел в Татарстане режим самоизоляции

Минниханов ввел в Татарстане режим самоизоляции

в Новости, Слайдер, Главные новости, 30.03.2020 0 46

Президент Татарстана Рустам Минниханов ввел в республике режим самоизоляции в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ, председатель санитарно-противоэпидемической комиссии РТ Лейла Фазлеева.

«С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет есть правило самоизоляции и покидать место самоизоляции не желательно, не рекомендуется, только в случае если есть прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, данный режим самоизоляции распространяется на всех жителей Республики Татарстан», — сказала она.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, сотрудники учреждений и предприятий непрерывного цикла, учреждений здравоохранения, организаций продажи продовольственных продуктов, аптеки и другие могут покидать места самоизоляции. Для всех остальных будет доведен отдельный порядок.  

 «Первый вариант — это система установленного образца справки, которая будет приложена к данному постановлению. По этой справке установленного образца в соответствии с постановлением Кабинета министров передвижение возможно для всех тех сотрудников, которые перечислены в указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина для исполнения в субъектах Российской Федерации. Для передвижения граждан, которые не относятся к тем категориям, которые перечислены в указе Президента, будет доведен отдельный порядок», — подчеркнула Фазлеева.

Она добавила, что данный режим будет действовать до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории России.

Напомним, по оперативным данным в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания, из которых на Татарстан приходится 14.

Вероника Ваганова
tatar-inform.ru

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