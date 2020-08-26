Минниханов: Жизненный путь Шаймиева – ориентир для подрастающего поколения

Сегодня в деревне Аняково Актанышского района Татарстана торжественно открыли бронзовый бюст первого Президента РТ Минтимера Шаймиева. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Участие в церемонии приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

В ходе своего выступления Рустам Минниханов заметил, что открытие бюста Минтимера Шариповича Шаймиева – не просто дань уважения выдающемуся современнику, но событие, имеющее воспитательный характер.

«Жизненный путь Минтимера Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение, настоящих патриотов», – подчеркнул он.

Президент РТ напомнил, что с именем первого Президента республики связаны проекты и программы, нацеленные на решение острых проблем татарстанцев. Это, в частности, ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам Татарстан был и остается первым по стране.

Активная деятельность Минтимера Шаймиева признана такой авторитетной международной организацией, как ЮНЕСКО. Он является ее специальным посланником по межкультурному диалогу. Инициированные им проекты по возрождению Болгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты из других регионов России и зарубежных стран.

Мусульманская умма благодарна Шаймиеву за создание Болгарской исламской академии. Православный же мир ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божией Матери. Государственный советник РТ и сейчас продолжает работать, реализуя проект по созданию сети полилингвальных школ.

«От себя лично, не как от Президента, а лично, хочу сказать спасибо Минтимеру Шариповичу. Вы наш учитель», – резюмировал Рустам Минниханов.

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