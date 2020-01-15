Минобрнауки Татарстана видит решение проблем национального образования в новых ФГОС

Минобрнауки Татарстана видит решение существующих в национальном образовании проблем в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Об этом заявил журналистам во время совещания в Казани министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

По словам главы Минобрнауки, обновленные федеральные государственные образовательные стандарты вступят в силу с 1 сентября 2021 года. «Документы находятся на подписи. Пока я не могу говорить про неподписанные документы, но я на них надеюсь. В новых стандартах найдем ответы на многие вопросы», — сказал он.

При этом министр отметил, что в республике нет больших проблем, препятствующих получению образования на родном языке. «Мы это видим, когда посещаем школы. Есть русские дети, прекрасно владеющие татарским языком», — добавил он.

Рафис Бурганов подчеркнул, что вопрос обучения на родных языках и их изучения в последние годы не теряет своей актуальности. «По вопросу национального образования работаем с федеральным министерством. Учитывая потребности республики, с нашей стороны отправлены предложения к Концепции преподавания родных языков народов России. Проведена последовательная работа по реализации изучения языков народов нашей страны как родных, так и государственных», — рассказал он.

По мнению министра, актуальным остается вопрос по учебным пособиям, переведенным на татарский язык. «Нас в Москве понимают. Нельзя издать документ, который подойдет для всех регионов, но мы надеемся довести этот вопрос до конца. Министерством разработан новый порядок по включению учебников в федеральный перечень учебников, проходит регистрацию в Минюсте. После принятия соответствующего приказа будет рассмотрена возможность внесения действующих учебных пособий в этот перечень», — проинформировал он.

Глава Минобрнауки также упомянул, что выбор изучения родного языка в школе осуществляется в соответствии с федеральным законом по заявлениям родителей. По данным отделов (управлений) образований исполкомов муниципалитетов Татарстана, в 2019-2020 учебном году в рамках предмета «Родной язык и родная литература» 67,23% детей изучают татарский язык, 31,19% — русский, 1,05% — чувашский, 0,25% — удмуртский, 0,12% — марийский, 0,01% — мордовский и 0,15% — иврит.

В федеральный перечень учебников включены 222 учебника по 11 языкам, из них 89 — по татарскому языку и литературе. В настоящее время в Татарстане ведется работа по разработке учебников нового поколения.