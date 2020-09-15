Минтимер Шаймиев: Культура выходит на первый план — это показатель развития Татарстана

Обсуждение стратегии развития культуры с представителями республиканской и федеральной власти — яркий показатель развития Татарстана. Таким мнением на заседании совета по культуре и искусству поделился Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Я просто сижу и радуюсь. Министр культуры России и Президент РТ вместе с работниками сферы обсуждают проблемы культуры. Это точный показатель того, что республика развивается, считает важнейшим заниматься проблемами культуры. Проблемы никогда не кончаются, но культура выходит на первый план. Это прекрасный показатель», — сказал Шаймиев.

Напомним, что сегодня в Казани прошло заседание совета по культуре при Президенте Татарстана. Работники сферы поделились планами создать в Казани театральный институт и канал о культуре народов России, увеличить число современных библиотек. Успехи республики оценила министр культуры России. Вариант стратегии развития культуры планируют подготовить к 15 октября.

Kсения Перепеченова

tatar-inform.ru