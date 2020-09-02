enrutat
Главная / Минтимер Шаймиев стал первым гостем проекта театра Камала «ӘЛЕ…»

Минтимер Шаймиев стал первым гостем проекта театра Камала «ӘЛЕ…»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 02.09.2020 0 10

Первый Президент РТ, Государственный советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев стал первым гостем нового проекта Театра имени Галиаскара Камала «ӘЛЕ…», сообщает пресс-служба театра.

«ӘЛЕ…» — это авторское интернет-шоу в формате интервью, цель которого — популяризировать татарскую культуру и театр, привлечь внимание к сценическому искусству и проблемам татарского мира.

«Среди гостей студии театра Камала — деятели, внесшие неоценимый вклад в развитие татарского искусства в Татарстане и за пределами республики. Первым гостем проекта стал первый Президент РТ, Государственный советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев», — говорится в сообщении.

Первый выпуск шоу на татарском языке с русскими субтитрами опубликовано на YouTube.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.