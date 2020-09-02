Минтимер Шаймиев стал первым гостем проекта театра Камала «ӘЛЕ…»

Первый Президент РТ, Государственный советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев стал первым гостем нового проекта Театра имени Галиаскара Камала «ӘЛЕ…», сообщает пресс-служба театра.

«ӘЛЕ…» — это авторское интернет-шоу в формате интервью, цель которого — популяризировать татарскую культуру и театр, привлечь внимание к сценическому искусству и проблемам татарского мира.

«Среди гостей студии театра Камала — деятели, внесшие неоценимый вклад в развитие татарского искусства в Татарстане и за пределами республики. Первым гостем проекта стал первый Президент РТ, Государственный советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев», — говорится в сообщении.

Первый выпуск шоу на татарском языке с русскими субтитрами опубликовано на YouTube.

tatar-inform.ru