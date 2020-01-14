«Мирас» — фестиваль неповторимого национального колорита

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского откроет V Фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас».

Концерты фестиваля, приуроченного к празднованию 100-летия Татарской АССР, пройдут 15, 18 и 22 января в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева, сообщили в Министерстве культуры РТ.

В программе трех концертов фестиваля прозвучит музыка известных татарских композиторов разных поколений, чьи произведения связаны с историей и современной культурой Татарстана.

Напомним, фестиваль «Мирас» был создан в 2015 году художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ, народным артистом России Александром Сладковским.

Открытие фестиваля состоится в день рождения татарского композитора, крупного деятеля татарской музыкальной культуры, инициатора создания в Татарстане симфонического оркестра Назиба Жиганова.

В программу концерта «Туган җирем Татарстан» («Родина моя – Татарстан»), посвященного родному краю, вошли сочинения классиков татарской академической музыки Назиба Жиганова, Александра Ключарева, Шамиля Шарифуллина, Фарида Яруллина и ведущих современных композиторов Татарстана: Резеды Ахияровой, Рашида Калимуллина, Бориса Трубина. В концерте принимает участие Государственный камерный хор под управлением Миляуши Таминдаровой. Солистка — Айсылу Сальманова. Дирижер – заслуженный артист Республики Татарстан Василий Валитов.

Второй концерт фестиваля «Яшьлек» («Молодость») пройдет 18 января. Прозвучат произведения Луизы Хайрутдиновой, Аллагиара Валиуллина, Анатолия Луппова, Алмаза Монасыпова, Светланы Зорюковой, а также премьерные сочинения молодых композиторов Татарстана: Ляйсан Абдуллиной, Ильдара Камалова, Эльмира Низамова; Эльмиры Галимовой. Солисты — Адиля Ибушева (скрипка), Дина Закирова (кыл-кубыз), Руслан Закиров (баритон). Дирижер – Айрат Кашаев.

В заключительный день фестиваля 22 января состоится концерт «Көй hәм сүз» («Музыка и слово»), посвященный 120-летию со дня рождения Салиха Сайдашева и 110-летию со дня рождения Джаудата Файзи. В программе концерта прозвучат известные произведения этих композиторов, а также романсы и песни Фасиля Ахметова, Сары Садыковой, Рустема Яхина; состоятся премьеры симфонических произведений Ильгама Байтиряка, Рушаны Брандангер, Ильяса Камала. Солисты — Айгуль Гардисламова (сопрано), Айсылу Нуруллина (сопрано), Илюса Хузина (сопрано), Ильдар Рахимов (тенор), Искандер Каримов (альт), Рустем Рахматуллин (гармоника). Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ринат Халитов.

За время своего существования фестиваль «Мирас» завоевал репутацию мероприятия, которое полно и ярко отражает богатое музыкальное наследие Татарстана, проникнуто неповторимым национальным колоритом.

idel-tat.ru