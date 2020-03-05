Многонациональность — уникальное богатство и достояние Альметьевска

В Альметьевском муниципальном районе проживают представители 70 национальностей. В городе и районе прочно закрепились межнациональные и межконфессиональные отношения, основанные на взаимоуважении и доверии. Фестиваль национальных культур, который ежегодно проходит среди команд общеобразовательных учреждений — яркий пример прочного содружества.

2 марта на базе МБУ ДО «Центр детско-юношеского творчества» состоялся традиционный праздник — муниципальный этап фестиваля национальных культур, посвященный 100-летию образования ТАССР.

В мероприятии принимали участие 10 команд: МБОУ «СОШ №1 им. М.К. Тагирова», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №12», МАОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №20», МБОУ «СОШ №24», МБОУ «Нижнемактаминская СОШ №2», МБОУ «Лесно-Калейкинская СОШ».

Программа фестиваля была насыщенной и интересной. Участники представляли культуру народов, проживающих на территории Альметьевского муниципального района. Коллектив каждой школы подготовил свои этнические программы, отличающиеся творческой индивидуальностью и богатством уникальных традиций и обычаев представляемого народа.

Открывая фестиваль, заместитель начальника управления образования, руководитель местного отделения татарских женщин «Ак калфак» Сирина Зиганшина отметила, что в Альметьевске созданы все условия и возможности для мирного сосуществования всех народов России.

«Многонациональность нашего района – уникальное богатство и достояние, обладающее громадным созидательным потенциалом. Большое внимание уделяется развитию языка, культуры и традиций всех национальностей. Радует и то, что молодежь принимает самое активное участие во всех мероприятиях. Спасибо за вашу работу», – выразила благодарность участникам мероприятия Сирина Максутовна.

«Фестиваль призван стать площадкой взаимного соприкосновения и содружества различных культур народов РТ. Это событие ежегодно сможет наглядно демонстрировать толерантность, лояльность детей и молодежи одних народов к культурному наследию других», — подчеркнула руководитель Альметьевского отделения Всемирного конгресса татар Ландыш Зарипова в своем выступлении.

По мнению руководителя Альметьевского отделения Ассамблеи народов Татарстана Фикрата Бакирова, взаимодействовать, сохраняя свои традиции, – вот главная цель, к которой каждый народ должен стремиться.

Руководитель Альметьевского отделения русского национально-культурного объединения Владимир Чумаков, руководитель армянской диаспоры Арарат Абрамян, руководитель Молодежного крыла Альметьевского отделения Ассамблеи народов Татарстана Орхан Ягубов, заместитель руководителя таджикской диаспоры Нурилло Сангаков также стали почетными гостями мероприятия.

В конце фестиваля все команды и участники получили сладкие призы и были награждены грамотами управления образования и Альметьевского отделения Ассамблеи народов Татарстана.

Фардия Хасанова