Молодежь Бельгии знакомят с Татарстаном

30 августа в Бельгии для фламандской молодежи был представлен Татарстан. Бизнес-молодежь с большим интересом восприняла новую информацию о республике с мощным научным и промышленным потенциалом. Для многих из них регион на границе Востока и Запада стал настоящим открытием. Казань осталась в памяти, как один из спортивных центров России, где на Чемпионате мира по футболу билась бельгийская футбольная сборная «Rode Duivels» («Красные дьяволы»).

Лидер общественной организации “Татары Бельгии” Регина Валеева рассказала о татарах и Татарстане, о том, что именно в эти дни в его столице на многочисленных площадках разворачиваются праздничные действия по случаю “100-ste verjaardag van Tataarse autonome socialistische sovjetrepubliek” — именно так звучит на фламандском языке название юбилейной даты ТАССР. Сами бельгийцы скороговоркой, спотыкаясь и поправляя друг друга, учились проговаривать это новое для них сочетание слов.

Было задано много вопросов о коренном населении края. Регина подробно пояснила, что татары – народ с богатой многовековой историей, о чём свидетельствуют серьёзные труды татарстанских, российских и зарубежных исследователей. Являясь представителями культуры евразийского типа, они находились в зоне активных контактов крупнейших языковых семей и мировых религий, а будучи западным ареалом тюрко-мусульманского мира, стали значимым элементом в цепочке культурных импульсов. При этом татары в течение столетий не растворились среди других народов, а, наоборот, сохранили свою богатейшую культуру и самобытность. Среди собравшихся был бельгиец с корнями из Ирана, который называет своего отца не иначе как “бабай”, а врученный ему татарский головной убор — тюбетейку — сразу распознал как подарок, вышиваемый невестой по традиции для будущего жениха.

Больше всего интерес вызвали вопросы получения визы и прямых авиарейсов в этот удивительный по своей архитектуре и природному ландшафту регион, возможность самому, хотя бы на длинные выходные, посетить однажды места на широком разливе Камы и Волги. Тюбетейки – подарки из рук лидера cоюза «Татары Бельгии» Регины Валеевой, стали символом сопричастия к культуре древнего народа, который развивал цивилизацию еще в те времена, когда поселение Париж кучкованно создавалось на болотистых почвах. Чтобы заполучить национальный головной убор тут же были придуманы различные игры и состязания, юморные мемы, словесные шарады.

Главным блюдом праздничного меню фламандцев в этот день стал «Steak tartare», так называемый “татарский бифштекс”. Рецепт зрелого выдержанного мяса без термической обработки несколько веков назад оставили на польских землях татарские воины. В длительных походах они создали не только свою упрощенную формулу надежного оружия и обмундирования, но и минимизировали процесс изготовления главной белковой пищи: под седлом всадника всегда “зрели” куски свежего мяса. В конском поту это мясо мариновалось, ритмично отбивалось, а на стоянках его периодически переворачивали. Европейцы быстро переняли рецепт бифштекса, перетащили его из-под сёдел на тарелки, в память о татарах, основателях рецепта, дали ему название “тартар”. Сегодня по качеству приготовленного мяса по-татарски, что изящно подается на стол, можно судить о статусе ресторана.

Лилия Валеева, Брюссель