Молодежь Челябинска изучает татарский язык по играм собственной разработки

21 декабря Клуб настольных игр на татарском языке «Туган тел» приглашает принять участие в первом Чемпионате.

Организатором Клуба настольных игр «Туган тел» являются молодежное крыло Конгресса татар Челябинской области «Яшьләр 74» при поддержке агентства «Росмолодежь».

Руководитель проекта Ризида Мигранова рассказала, почему у неё появилось желание создать такой проект: «Желание рассказать всему миру о культурном наследии татарского народа движет мной с детства! Я восхищаюсь и горжусь своей страной и дружными народами, которые населяют нашу Родину. Хочу чтобы этот проект помог каждому познакомиться и проникнуться татарской культурой в удобной игровой форме, совмещая приятное с полезным!».

Основной целью организаторы считают: повышение уровня знаний, интереса к татарскому языку и культуре, путем проведения игротек и турнира по настольным играм с элементами татарской речи. В планах у ребят привлечь не менее 100 человек разной национальности.

Первая встреча Клуба прошла 27 ноября и собрала около 25 человек, в том числе не татарской национальности. На первой встрече ребята познакомились с игрой «Тимсах» в переводе «Крокодил» на татарском языке, кстати все игры разработаны самими организаторами, а если быть точнее, молодым дизайнером Айгуль Рахматуллиной. Кроме игры «Крокодил» она разработала ещё «Татарча ундервуд» и «Мафию».

Встречи Клуба проходят каждую пятницу в Библиотеке башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича. Кроме встреч участники получают домашние задания, а также принимают участие в конкурсах, где получают приятные призы.

21 декабря организаторы приглашают всех желающих принять участие в первом Чемпионате по татарским настольным играм, где обещают подарки участникам и классные призы победителям. Чемпионат состоится 21 декабря в 15:30 по адресу: Цвиллинга 61, г. Челябинск.

Эльвина Курбанова

tatary-urala.ru