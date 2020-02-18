Молодежь Екатеринбурга показала мини-спектакль о татарских семейных традициях

Молодежь организации «Уральские горы» провела мероприятие «Гаилэ йолалары кичэсе» в Музейном клубе «Дом Агафуровых». Для зрителей они показали мини-сценки, которые рассказывали о семейных традициях, которые существовали и существуют в татарских семьях. Организаторы тщательно подготовились в подборе образов и создании интерьера.

Были разобраны гардеробы бабушек и дедушек, собраны полотенца, ручники, фартуки и платки, даже стены были украшены плюшевыми покрывалами со знакомым с детства рисунком: олени, пасущиеся в лесу. Сама атмосфера погружала в семейный быт, в котором выросли наши бабушки и родители. Кроме того, место проведения вечера задавало его тон, как известно семьи купцов Агафуровых были очень дружными, почитали традиции и были очень жизнелюбивы. Поэтому вечер в стенах этого дома был уютным и теплым, по-настоящему семейным.

«В сценках были представлены как татарские обряды, так и мусульманские. Татарские традиции мы собирали у знакомых бабушек, читали статьи в интернете и в книгах. Многое у нас на Урале перекликается с традициями башкир, так как всю жизнь мы жили бок о бок. О мусульманских традициях: условия и порядок проведения никаха, обряд имянаречения, гостям рассказал Айнур-хазрат, представитель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области», — поделилась одна из организаторов вечера Альбина Шаймухаметова.

Стоит отметить, что на вечере случился аншлаг, гости сидели везде, где можно было присесть и действие происходило перед ними на расстоянии вытянутой руки, таким образом удалось добиться полного погружения в историю молодых Салима и Салимы, главных героев вечера. Кроме того, специально на мероприятие приехали гости из татарских молодежных организаций Челябинска и Перми.

Так вечер семейных традиций объединил представителей разных возрастов, народов и даже городов. Организаторы выражают благодарность за поддержку идеи Музейному клубу «Дом Агафуровых», РДУМ СО, а также за помощь в создании образов Гульшат Якуповой и Сарие Бакировой.

Эльвина Курбанова

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