Молодежь Екатеринбурга проведет занятие по татарскому разговорному языку на открытом воздухе

После длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, татарская молодежная организация «Уральские горы» Екатеринбурга проведет первое занятие разговорного татарского языка на свежем воздухе.

Участников занятия ожидают наиболее успешные практики с курса разговорного татарского языка: игры на запоминание слов и устойчивых выражений, разбор известных татарских песен и непосредственно сама практика устной речи.

Мероприятие состоится в пятницу 7 августа в 19:00 в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Прийти может любой желающий. Можно взять с собой термос с чаем и сладости.

Альбина Шаймухаметова

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