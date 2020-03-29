Молодежь Москвы готовится к ифтарам в новых форматах

Ас-саляму алейкум, дуслар!

До священного месяца Рамадан остается меньше месяца!

Традицией для татарской молодёжи Москвы стало проводить в это время молодёжные ифтары. И в это непростое для нас время, Совет молодёжи готов к этому вызову, уже сейчас разрабатывая для Вас абсолютно новые форматы!

Известно, что Рамадан делится на три декады. Милость, Прощение и Защита. Так и молодежные ифтары в этом году будут посвящены трем актуальным, на наш взгляд, сферам молодежной жизни: «Аралашу. Тарих. Үсеш». О каждой из тем мы подробнее поговорим с нашими спикерами, и конечно же Имамами.

Благословенный месяц Рамадан — месяц благих деяний, в котором каждый мусульманин стремится к довольству Аллаха посредством поста, молитвы и других богоугодных дел. И одно из таких дел — это накормить постящегося: во время Рамадана мусульманам надлежит раздавать садака, добровольные пожертвования. Ифтары проходят во многом благодаря тем ответственным представителям нашего народа, которые оказывают проекту финансовую поддержку.

Сейчас сделать это очень просто: переходите по ссылке в описании профиля и переводите любую сумму:

https://www.tatyashlare.ru/tatiftar2020

Все средства будут направлены на организацию молодёжных ифтаров.

Пусть Всевышний примет наши благие дела, даст нам сил, чтобы преодолеть все трудности и пошлет в каждый дом здоровье, баракат, мир и благополучие!

Совет молодежи при Полпредстве РТ в РФ