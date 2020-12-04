Инициативная молодежь Татарстана собирает колыбельные на татарском языке. Проект под названием «Babykөi» стал одним из победителей Республиканского конкурса грантов физическим лицам на реализацию социально значимых проектов для детей и молодежи.

По словам автора проекта Зайнап Хайретдиновой идея сбора композиций пришла к ней в ходе общения с молодыми мамами: «Оказалось, что большинство моих ровесников помнят одну-две колыбельные на татарском языке. Причем одна из них запомнилась во много благодаря тому, что ее включали перед началом вечерней детской программы на татарском языке. Поэтому я решила, что было бы интересно собрать песни и направить их всем желающим, так как искать эти песни в различных источниках у кого-то нет времени, а у кого-то и желания».

Автор проекта отмечает, что это ее первый опыт участия в грантовых проектах. «Да, я пока только студентка. Но с другой стороны именно студенчество – один из самых активных периодов. Если Министерство молодежи дает такой шанс, то почему бы не воспользоваться?! Для начала я планирую собрать минимум 10 песен, но я всегда открыта к интересным предложениям и если кто-то решит поделиться любимой колыбельной, то буду благодарна получить ее на почту babykoi@mail.ru или в наш аккаунт в соцсети Инстаграм @baby_koi_ ».

Напомним, прием заявок на грантовую поддержку проектов физических лиц Министерство по делам молодёжи принимало в течение месяца – с 11 декабря 2019 года по 11 января 2020 года. Экспертный совет конкурса провел сначала заочную оценку проектов на предмет их соответствия заявленным требованиям, затем в феврале и марте каждый проект был представлен экспертам на очной презентации. Победителями конкурса стали 70 проектов, в числе которых и «Babykөi».

tatarnews.ru