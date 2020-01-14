Молодежная организация «Яшь буын» Тюменской области провела концерты в местах компактного расселения татар

На концертах в селах Тюменской области был аншлаг, зрители с радостью встречали артистов и дарили им бурные аплодисменты.

С 3 по 5 января прошли гастрольные туры Тюменской областной молодежной татарской общественной организации «Яшь буын» по Сельским поселениям Вагайского района Тюменской области. Села Аксурка, Карагай, Казанка, Тукуз, Осиновское — это места компактного проживания татар. На всех концертах был аншлаг, зрители с радостью встречали артистов и дарили им бурные аплодисменты.

В каждом поселение гостей встречали с особым гостеприимством. Угощали татарскими блюдами, в с. Осиновское нас даже по катали на буранах и устроили мастер-класс.

«После концертов для зрителей была организована фотозона, где любой желающий мог свотографироваться с артистами. Кроме того вечером для татарской молодежи были организованы татарские дискотеки» — поделился Фарид Курманов

В концертной программе принимали участие: Гульфия Левкова, Роберт Сабиров, Гульфия Сайфуллина, Эрик Абдуллин, Дания Латыпова, Ринат Валеев, Владислав Новиков, Ильфар Кадралиев и конечно сам организатор — Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Фарид Курманов.

Татарская молодежная организация «Яшь Буын»