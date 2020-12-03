Молодежное крыло СОТО «Туган тел» приглашает в «Школу лидера татарской молодежи»

С 9 по 15 декабря 2020 года Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар и Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Идель» проводят XII «Школу лидера татарской молодежи» (ШЛТМ).

В нынешнем году в Казани соберутся молодые руководители татарских общественных организаций и объединений, а также активисты, занимающиеся реализацией этнокультурных проектов на местном и региональном уровне.

Цель мероприятия: выявление, оказание поддержки работающим лидерам региональных татарских молодежных организаций.

Участники мероприятия: в ШЛТМ приглашается татарская молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, проживающая в регионах РФ, ближнем и дальнем Зарубежье, принимающая активное участие в общественной и культурной жизни своего региона.

Программа мероприятия: для делегатов в течение недели будут организованы различные лекции и практические занятия, круглые столы, встречи. В рамках ШЛТМ будет проведен грантовый конкурс с последующим выделением финансовых средств на реализацию молодежных этнокультурных проектов. Также в рамках программы состоится посещение культурных мероприятий Казани. Проживание участников ШЛТМ запланировано в молодежном центре «Волга» (РТ, Боровое Матюшино).

samtatnews.ru