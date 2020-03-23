Молодежные проекты ДУМ РТ переходят в режим онлайн

Несмотря на введение на территории Татарстана особого санитарно-эпидемиологического режима, молодежные проекты ДУМ РТ продолжают свою работу. Теперь участников ждут занятия в режиме онлайн. Лекции проектов «Яшь килен», «I’MAN» и «Школа Корана» будут даны на платформе ZOOM. Заключительные уроки «Школы одного дня» всем ученикам разошлют в чатах мессенджеров. Занятия «Лектория» проведут в прямом эфире Instagram на официальной странице социального отдела ДУМ РТ @muslimmol.

А вот ежегодная акция «Чистая мечеть» в преддверии Священного месяца Рамадан продолжится в привычном режиме. В связи с принятыми мерами по профилактике распространения вируса, ее актуальность возросла еще больше. В ее рамках с начала весны молодые мусульмане-волонтеры уже успели прибраться в 5 казанских мечетях — «Рамадан», «Медина», «Гаиля», «Зангар», «Маулид», «Ихлас» и Бурнаевской мечети. В это воскресенье социальный отдел ДУМ РТ приглашает всех желающих принять участие в уборке на территории еще двух казанских мечетей: «Хузейфа» (ул.Юлиуса Фучика, 52 к1)– «Апанаевская» (ул. Каюса Насыри, 27). ⠀⠀⠀

Желающие принять участие в этих благих делах могут присоединиться к чату по ссылке https://chat.whatsapp.com/InFioFkMiQMLOHWw6k6FK1 . Начало уборки в мечетях в 09:00 часов. При себе (желательно) иметь 1 ведро, тряпки, губку, моющее средство. ⠀

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Мне были показаны вознаграждения, уготовленные для моих последователей, и среди них была награда даже за соринку, которую человек выносит из мечети».

Пусть Всевышний Аллах примет ваши благие деяния!

Напомним, что акция «Чистая мечеть» успешно реализуется отделом социального развития ДУМ РТ с 2017 года. За это время к участию в ней удалось привлечь около 200 мусульман-волонтёров из числа молодёжи, которые на благотворительной основе ради довольства Всевышнего приводят в порядок мечети Татарстана.

dumrt.ru