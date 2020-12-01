Молодежный парламент при Казанской городской Думе приглашает принять участие в Тесте по истории Великой Отечественной войны

Молодежный парламент при Казанской городской Думе приглашает всех желающих принять участие в Тесте по истории Великой Отечественной войны, который состоится 3 декабря 2020 года.

Международный проект «Большая история» реализуется Молодежным парламентом при Государственной Думе Российской Федерации с 2015 года. Проект направлен на историческое просвещение молодежи и включает ряд мероприятий, крупнейшим из которых является Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» (далее Тест).

Тестирование бесплатное и займет около 30 минут, пройти его онлайн может любой желающий на сайте проекта big-history.ru. Задания включают 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны, которые подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Возраст участников не ограничен.

Онлайн форму Теста можно будет заполнить с 00.00 часов до 24.00 по московскому времени 3 декабря 2020 года.

Положение Теста