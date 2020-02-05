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Молодые исполнители приглашаются к участию в международном конкурсе «Татар моңы»

Молодые исполнители приглашаются к участию в международном конкурсе «Татар моңы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 05.02.2020 0 3

15 марта в Татарском культурном центре Москвы пройдет отборочный тур XI Международного телевизионного конкурса «Татар моңы» имени Ильгама Шакирова.

Конкурс проводится один раз в три года. К участию приглашаются исполнители от 17 до 35 лет, по следующим номинациям:

  • «Солист-вокалист».Направления — академический вокал и народное пение.
  • «Солист-инструменталист».Конкурс проводится в три тура:
  • Первый отборочный тур – региональный.
  • Второй и третий туры пройдут в Казани с трансляцией в прямом эфире Телеканала «Новый век». Победителей второго тура открытым голосованием определят члены жюри, они проходят в финал.
  • В третьем туре в прямом эфире определится победитель приза зрительских симпатий (путем интерактивного голосования).

Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Татар моңы» проводится с 2008 года. В 2019 году решением Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова конкурсу присвоено имя народного артиста ТАССР Ильгама Шакирова.

Целями конкурса являются пропаганда татарской народной песни и произведений татарских композиторов, приобщение молодежи к национальным культурным ценностям, выявление и поддержка талантливых молодых исполнителей, развитие их творческого потенциала.

Председателем жюри на протяжении десяти лет является заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, профессор, лауреат Государственной премии имени Г.Тукая Салават Фатхутдинов.

Желающим принять участие в отборочном туре необходимо направить анкеты (форма размещена в Положении) на электронную почту Nailya.Akmaeva@tatar.ru до 10 марта включительно.

Телефоны для справок: 8(495)915-05-02 — Наиля Акмаева.

tatmsk.tatarstan.ru

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