Московская школа имени Мусы Джалиля объявила конкурс «Мужество останется в веках»

В московской школе №1186 им. М. Джалиля пройдет ежегодный Межрегиональный открытый конкурс «Мужество останется в веках». Он посвящён 114-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта-патриота Мусы Джалиля и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Целью конкурса является выявление лучших педагогических практик, форм работы по повышению эффективности гражданско—патриотического и эстетического воспитания обучающихся в образовательном процессе и внеурочной деятельности на примере подвига М. Джалиля и его соратников.
К участию приглашаются обучающиеся, детские творческие коллективы образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы и регионов России, а также детские дома, школы-интернаты, литературные студии, клубы по месту жительства по следующим номинациям:
— «Сольное пение» и «Вокальный жанр»;
— «Художественное слово»;
— «Лучшее авторское стихотворение» и «Лучшая авторская работа в жанре прозы»;
— «Лучшая учебно-исследовательская работа»;
— «Лучшая проектная работа».
Участники конкурса по всем номинациям делятся на три возрастные группы:
- первая группа: от 5 до 9 лет;
- вторая группа: от 10 до 13 лет;
- третья группа: дети от 14 до 18 лет (включительно).
Конкурс проводится в три этапа с 20 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года.
Подробная информация по тел.: 8(495)-359-57-47, 8(495)-359-50-47;
E-mail: infotatschool@yandex.ru; 1186@edu.mos.ru.