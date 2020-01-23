Московская школа имени Мусы Джалиля объявила конкурс «Мужество останется в веках»

В московской школе №1186 им. М. Джалиля пройдет ежегодный Межрегиональный открытый конкурс «Мужество останется в веках». Он посвящён 114-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта-патриота Мусы Джалиля и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Целью конкурса является выявление лучших педагогических практик, форм работы по повышению эффективности гражданско—патриотического и эстетического воспитания обучающихся в образовательном процессе и внеурочной деятельности на примере подвига М. Джалиля и его соратников.

К участию приглашаются обучающиеся, детские творческие коллективы образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы и регионов России, а также детские дома, школы-интернаты, литературные студии, клубы по месту жительства по следующим номинациям:

— «Сольное пение» и «Вокальный жанр»;

— «Художественное слово»;

— «Лучшее авторское стихотворение» и «Лучшая авторская работа в жанре прозы»;

— «Лучшая учебно-исследовательская работа»;

— «Лучшая проектная работа».

Участники конкурса по всем номинациям делятся на три возрастные группы:

первая группа: от 5 до 9 лет;

вторая группа: от 10 до 13 лет;

третья группа: дети от 14 до 18 лет (включительно).

Конкурс проводится в три этапа с 20 декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года.

Подробная информация по тел.: 8(495)-359-57-47, 8(495)-359-50-47;

E-mail: infotatschool@yandex.ru; 1186@edu.mos.ru.

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