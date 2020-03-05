Московские татары почтили память государственного деятеля Фикрята Табеева

4 марта «Штаб татар Москвы» провел мероприятия, посвященные ко дню рождению своего основателя, бывшего руководителя ТАССР Фикрята Ахмеджановича Табеева (1928-2015). Памятные мероприятия в честь дня рождения Фикрята Табеева были приурочены к 100-летию образования Татарстана, который внёс колоссальную лепту в экономическое развитие Республики.

Члены Совета татарских аксакалов Москвы и клуба «Деловых людей – ДЛ-16» возложили цветы к могиле Фикрята Табеева и прочитали молитву. Как отметил лидер «Штаба татар» Рустэм Фаизович Ямалеев, Фикрят Табеев был героем своего времени и остаётся легендарной фигурой в истории Татарстана.

«Мы продолжаем два завета Фикрята Ахмеджановича – это продвижение татарстанских кадров и сохранение татарской культуры в Москве. «Штаб татар» возник как молодежное крыло «Клуба деловых людей – ДЛ-16», созданный Фикрятом Табеевым. В прошлом году мы возродили данный клуб и сейчас данное объединение принимает активное участие в формировании татарской политики в Москве» -, отметил Рустэм Ямалеев.

После посещения могилы «Штаб татар» провел вечер памятям. На мероприятии перед активистами и председателями татарских студенческих клубов при вузах Москвы выступили вице-президент РАЕН Ильдар Утямышев, профессор Наиль Гареев, академик Мунавир Закиров, исполнительный директор общества татарских ученых Ринат Сабирзянов, духовный судья Московского муфтията Ильнур Гайнутдинов и другие. Вдова и сыновья Фикрята Табеева выразили искреннюю благодарность «Штабу татар» за вклад в увековечивании памяти Ф.Табеева.

Вообще, «Штаб татар» принимает активное участие в увековечивании памяти Фикрята Табеева. С участием «Штаба татар» был создан в музей Табеева в родном селе Рязанской области, проводятся вечера памяти. Также «Штаб татар» провел переговоры с редакционной коллегии «Вся Россия – XXI век» о включении Фикрята Ахмеджановича Табеева энциклопедию.

Штаб татар