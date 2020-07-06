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Московский исламский институт возобновляет образовательную деятельность

Московский исламский институт возобновляет образовательную деятельность

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Соотечественники, 06.07.2020 0 3

По результатам проведенной внеплановой документарной проверки Управление надзора и контроля за организациями осуществляющими образовательную деятельность Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняло решение о признании предписаний, раннее выданных институту, исполненными.

В связи с этим вуз возобновляет образовательную деятельность и объявляет о начале приемной кампании  на 2020/21 учебный год.

Претензии и предписания проверяющего органа по обеспечению специальных условий для получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья были исполнены в полном объеме и в установленные сроки. Организованная Рособрнадзором в июне текущего года очередная внеплановая проверка выявила полное соответствие вуза предъявляемым требованиям.

Следующим шагом вуза станет прохождение процедуры государственной аккредитации.

Пресс-служба ДУМ РФ

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