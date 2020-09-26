«Московский Муфтият» присоединился к проекту «Татарский диктант»

В резиденции «Московского Муфтията» наши ученицы под руководством Резеда ханум и Алсу ханум присоединились и поучаствовали в проекте «Татарский диктант». По ее завершению с уважаемыми имамами Ислам хазратом Валитовым и Фанис хазратом Галиевым мы вместе обсудили вопросы воспитания молодежи. Я рассказал об итогах Международной конференции «Религия в изменяющемся мире. Роль образования в воспитании молодежи», которая прошла 24 сентября. Ответили на вопросы, состоялась живая дискуссия.

Альбир хазрат Крганов

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