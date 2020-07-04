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«Московский онлайн-Сабантуй-2020» пришёл в каждый дом!

«Московский онлайн-Сабантуй-2020» пришёл в каждый дом!

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 04.07.2020 0 8

На сайте Автономии татар Москвы https://www. avtonomiya.tatar идёт трансляция праздника, присоединиться к которой может любой желающий💻

Уже более 5 млн. зрителей из разных стран узнали об этом празднике🌍

Открывая «Московский онлайн-Сабантуй 2020» Председатель Оргкомитета праздника, Фарит Фарисов отметил: «Сегодня Сабантуй проходит в разных уголках нашей страны и мира. Был дан старт празднику на Сахалине. Его поддержали в Татарстане, Башкортостане и в столице нашей Родины –Москве. Сабантуй пришёл сегодня в каждый дом»🏠

Подробнее о празднике в наших новостях!

ЗАХОДИТЕ!СМОТРИТЕ!👇
www.avtonomiya.tatar

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