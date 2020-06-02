«Московский Сабантуй-2020» соберет гостей со всего мира

Традиционный московский Сабантуй пройдет 4 июля 2020 года в онлайн-формате.

Отмена массовых мероприятий в Москве в связи с пандемией коронавируса, в том числе и запланированного на 4 июля 2020 года в музее-заповеднике «Коломенское» ежегодного праздника Сабантуй, огорчила не только москвичей, но и тех, кто приезжал на это яркое этнокультурное событие столицы из разных регионов.

Советом Татарской национально-культурной автономии г.Москвы совместно с Правительством Москвы, Полномочным представительством Республики Татарстан в Российской Федерации и Полномочным представительством Республики Башкортостан при Президенте РФ было принято решение провести праздник «Сабантуй-2020» в формате, который диктует время, — онлайн-вещания на интернет-площадках. По словам организаторов, в программе будут сохранены ключевые события праздника, которые демонстрируют традиции и культуру братских народов.

4 июля на семи онлайн-локациях зрителям будут представлены традиционные для праздника площадки — национальная борьба «Корэш», народные игры, концертная программа с участием звезд эстрады, национальный маркет, кулинарные мастер-классы, — а также виртуальное пространство для знакомств и молодежных проектов, уникальный контент, интервью и прямые включения из разных регионов страны и мира. Новый формат Сабантуя позволит увеличить аудиторию мероприятия — более 1 млн человек смогут увидеть всенародно любимый праздник в новом формате. Трансляция будет вестись на сайте Автономии татар Москвы https://avtonomiya.tatar

«В этот непростой для всех граждан нашей страны период очень ценно сохранить традицию проведения Сабантуя, показать единство народа, любовь к своей культуре и традициям и важность проведения национальных мероприятий не смотря ни на что», — подчеркивает Оргкомитет праздника.

Пресс-служба Автономии татар Москвы