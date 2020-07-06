«Московский Сабантуй-2020» стал праздником для более чем миллиона участников

В субботу, 4 июля 2020 года, прошел национальный татарский и башкирский праздник, история которого насчитывает многие века – Сабантуй. «Московский Сабантуй» в этом году прошел под эгидой празднования 75-летия Победы и 100-летия Татарской АССР и впервые это масштабное этнокультурное событие состоялось в онлайн-формате.

Организаторами «Московского Сабантуя» выступили Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Татарстан, Правительство Республики Башкортостан.

В торжестве приняли участие первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, заместитель председателя Совета муфтиев России, руководитель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы Фарит Фарисов, Департамент по национальной политике управления внутренней политики Администрации президента Татьяна Вагина, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, депутат Государственной Думы, Председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар» Ильдар Гильмутдинов, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин, председатель Ревизионной комиссии ДУМРФ, директор Медресе Московской Соборной Мечети Жафяр Фейзрахманов, Представители Федерального агентства по делам молодежи, Полномочного Представительства Республики Башкортостани и другие почетные гости.

Выступая с приветственной речью, Рушан Аббясов передал участникам Сабантуя слова приветствия и пожелания здоровья и благополучия от имени Председателя Совета муфтиев России и Духовного управления Российской Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина.

Онлайн формат праздника позволил не только обезопасить здоровье людей с эпидемиологической точки зрения, но и привлечь существенное большее количество участников. Выступление национальных коллективов, ярмарка продуктов и сувениров, борьба на поясах – Корэш и блюда национальной кухни – все эти неотъемлемые составляющие любого Сабантуя были представлены на «Московском Сабантуе – 2020». Помимо этого, зрителей праздника ждали интересные беседы ведущих с известными гостями на различные темы.

В одной из бесед принял участие Рушан Аббясов. Речь пошла о Сабантуе в национально-религиозном контексте. Раскрывая тематику, Первый зампред СМР отметил, что Сабантуй в первую очередь национальный праздник, который при этом никак не конфликтует с религиозными постулатами. Ведь в основе этого праздника лежит единение людей, пожелания друг другу благополучия, а также разнообразные спортивные соревнования, например, борьба и стрельба из лука, которые считаются Сунной Пророка Мухаммада (мир ему).

Поскольку Сабантуй всецело способствует сохранению историко-культурного наследия предков и национальных традиций, которые, как правило, предаются в семье, участники беседы затронули и тему бракосочетания. Рушан Аббясов особо подчеркнул, что никах — это важнейший обряд, утверждающий союз мужчины и женщины.

«Так повелел нам Всевышний и в этом несомненно заложена Его огромная благодать. В ходе никаха имам дает мудрые наставления, которые помогают супругам и служат им ориентиром, напоминают об ответственности за свою семью», — сказал в дополнение Рушан хазрат.

Благодаря онлайн-формату «Московский Сабантуй-2020» объединил более 1 миллиона человек, присоединившихся к трансляции. Свет и тепло праздника зашли в дома и сердца каждого, кто любит Сабантуй, свою историю, свой народ.

muslim.ru