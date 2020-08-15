Москва приняла эстафету флага 100-летия ТАССР

14 августа в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Татарском культурном центре Москвы прошла торжественная церемония нашивки герба Москвы на флаг 100-летия ТАССР.

Участниками церемонии стали заместитель Премьер-министра РТ-Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, почетный председатель Татарской национально-культурной автономии г. Москвы генерал-полковник Расим Акчурин и руководитель автономии Фарит Фарисов, заслуженная артистка РФ и РТ, Народная артистка Республики Татарстан Наиля Фатехова. Гости мероприятия, среди которых народные поэты Республики Татарстан, представители Полпредства, общественные деятели и активисты Автономии татар Москвы, отметили значимость для татар многонациональной столицы участия в этой акции.

На федеральном этапе путешествия флага, старт которому был дан еще в декабре 2019, он побывал в 8 федеральных округах. На флаг прикрепили свои нашивки 68 субъектов РФ, в которых зарегистрированы региональные национально-культурные автономии татар.