Москвичам открывается другой взгляд на давно знакомые места

Багаутдинов Айрат получил премию города Москвы в области туризма «за разработку концепции и реализацию экскурсионного и образовательного проекта «Москва глазами инженера».

«Ходить на экскурсии так же важно, как в театр или парк», — говорит Айрат.

Несколько лет назад Багаутдинов Айрат создал в Москве успешный экскурсионный бизнес.

Айрат со своей командой открывает москвичам другой взгляд на давно знакомые места. Он читает лекции, ведет свой блог, передачу на радио, его регулярно приглашают на телевидение.

О том, как превратить увлечение в полноценный бизнес Айрат рассказал в прошлом году на Молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

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