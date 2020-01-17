Муфтий ХМАО-Югры назначил нового имама соборной мечети города Нягань

Председатель РДУМ муфти Ханты-Мансийского автономного округа Югры Тагир Хазрат Саматов встретился с главой города Иваном Ямашевым, депутатом Думы города Нягани и председателем благотворительного фонда «МирСалям» Османом Имамерзаевым, представителями мусульманского духовенства Нягани. Также, по приезду муфтия ХМАО-Югры Тагира Хазрата Саматова была организована встреча с заместителем Мэра по делам безопасности Дедюхиным Василием Петровичем.

Напомним, соглашение по строительству новой двухэтажной мечети, рассчитанной на полтысячи прихожан, подписано между муниципалитетом и мусульманским духовенством в конце 2018 года. Новый объект расположится рядом с действующей мечетью, которая уже перестала отвечать многим требованиям.

В рамках визита Муфтий ХМАО-Югры Тагир хазрат Саматов назначил нового имама соборной мечети города Нягань Рамазанова Израиля Магомедовича, который до нового назначения исполнял обязанности заместителя имама данной мечети.