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Муфтий Ивановской области поздравил Даниса Шакирова с назначением на должность руководителя Исполкома ВКТ

Муфтий Ивановской области поздравил Даниса Шакирова с назначением на должность руководителя Исполкома ВКТ

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 02.10.2020 0 7

Уважаемый Данис Фанисович!

Примите искренние поздравления с Вашим назначением на должность руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар. С 1 июня 2015 года Вы занимали должность первого заместителя председателя Исполкома Всемирного конгресса татар и зарекомендовали себя как молодой, энергичный, высокообразованный руководитель с большим творческим потенциалом.

Позвольте от имени Национально-культурной автономии татар Ивановской области, ЦРО «Духовное управление мусульман Ивановской области» и от себя лично поздравить Вас с назначением на высокую должность и пожелать Вам крепкого здоровья, успехов в деле сохранения татарской культуры и татарского языка, сохранения и приумножения традиций и единства татарской нации.

С уважением,

Председатель РОО Национально-культурная автономия татар Ивановской области, Председатель ЦРО «Духовное управление мусульман» Ивановской области, Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан

Ляпин Фярит Усманович

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