Муфтий на Международной онлайн-конференции: «Имамы играют ключевую роль в сохранении народного единства и духовного согласия»

25 ноября глава мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин принял участие в Международной научно-практической онлайн-конференции на тему «Роль религиозных институтов в сохранении мира и духовного согласия», посвященной 30-летию ДУМ Казахстана.

На Международном научном форуме наряду с руководителями муфтиятов, исламских центров, мусульманских организаций Казахстана, Турции, Узбекстана, Киргизии, Таджикстана, с приветственным словом от имени мусульман Татарстана выступил муфтий Камиль хазрат Самигуллин. Мероприятие, проходившее на платформе Zoom, традиционно начиналось с традиционного чтения аятов Корана и дуа. Затем всех присутствующих поприветствовал верховный муфтий Казахстана, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай хаджи Таганулы, который подвел итоги деятельности за 30 лет, отметил достигнутые успехи и выразил благодарность всем за участие в конференции. Затем был показан короткий видеоролик, посвященный истории муфтията, вручены медали ведущим религиозным служителям. Участников также поприветствовали Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева, председатель Управления по делам религий Турецкой Республики, профессор, доктор Али Эрбаш, бывшие главные муфтии Духовного управления мусульман Казахстана Ратбек хаджи Нысанбайулы, Абсаттар хаджи Дербисали, председатель Духовного управления мусульман Кыргызстана Максатбек Токтомушев и другие.

В ходе конференции, помимо официальных поздравлений, участники обсудили вопросы истории развития религиозных институтов, их роли и вклада в регулирование стабильности в обществе, противостояние деструктивным псевдорелигиозным течениям, укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, развитие благотворительной деятельности, создания практических механизмов противодействия религиозному экстремизму и радикализму и др.

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин, приветствуя участников форума от имени мусульман Татарстана, поздравил Наурызбая хаджи и всех мусульман братского казахского народа с 30-летним юбилеем ДУМ Казахстана. Он поблагодарил за предоставленную возможность выступить на площадке и отметил: «Религиозные деятели играют ключевую роль в вопросе сохранения народного единства и духовного согласия. Подтверждением тому служат многочисленные страницы истории, в которых мы можем видеть, как в исключительных по сложности политических обстоятельствах духовенство проявляло свое умение сплачивать людей, воодушевлять и вразумлять их. С минбаров мечетей имамы и сегодня способны произносить харизматичные проповеди, выступая силой стабилизирующей и примиряющей современные социальные противоречия и даже целые народы. Мечеть в этом смысле играет важнейшую роль в повышении уровня духовности, культуры, нравственности, образованности и солидарности общества”.

Далее муфтий подчеркнул, что Республика Татарстан для всех субъектов многонациональной Российской Федерации и для всего политического мира является уникальным примером добрососедских взаимоотношений между мусульманами и православными, татарами и русскими, а также поделился опытом взаимодействия между ДУМ РТ и Татарстанской Митрополией.

Глава мусульман Татарстана отдельно остановился на двух фундаментальных трудах, которые изданы Духовным управлением мусульман Татарстана и которые позволили создать базу для правильного понимания Куръана и Сунны среди мусульманской и немусульманской общественности России и, тем самым, внесли вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира. Таким задачам способствуют издания переводов смыслов Куръана на русский и татарский языки, которые были подготовлены Духовным управлением мусульман Татарстана в прошлом году.

Издания “Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” и «Калям Шариф. Перевод смыслов» являются первыми в истории ДУМ РТ собственными переводами смыслов Куръана. Для их подготовки были привлечены шариатские специалисты, филологи татарского, русского и арабского языков, Куръан-хафизы, специалисты по кыраатам, фикху, акыде. Отличительная особенность переводов смыслов Куръана от ДУМ РТ заключается в точной передаче текста Священной Книги на современный татарский и русский языки, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков. Переложение смыслов Куръана на татарский и русский языкы в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Куръана. Оба издания снискали признание среди российских богословов и даже вызвали интерес за рубежом: муфтияту Беларуси — «Мусульманскому религиозному объединению в Республике Беларусь» были переданы электронные файлы русскоязычного перевода для дальнейшей переработки текстов на белорусский язык. В этой связи Камиль хазрат обратился к участникам конференции:

— С учетом лексического сходства татарского языка с другими тюркскими языками и братских отношений между всеми мусульманскими народами, мы готовы передать ради довольства Всевышнего исходники этих изданий всем, кто заинтересован в донесении истинных смыслов Куръана до наших единоверцев на разных языках народов бывшего СССР.

Еще один фундаментальный труд ДУМ РТ выпустит в ближайшее время. Это — перевод на русский язык сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» в версии «Зубдат» мусульманского ученого дагестанского происхождения Умара Зияуддина ад-Дагестани, жившего в XIX веке.

Решением, направленным на реализацию задач по сохранению мира и согласия во внутри исламском сообществе Республики Татарстан, является также разработка и утверждение документа под названием «Положение об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ». «Нигезлэмэ» имеет основополагающий характер, поскольку по своей сути является механизмом сохранения традиций суннитского Ислама и Ханафитского мазхаба в Татарстане и является настольной книгой, инструкцией по ведению религиозной деятельности для имамов Татарстана.

В завершение конференции была принята специальная декларация.

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