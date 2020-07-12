Муфтий открыл в Ютазах мечеть, восстановленную после пожара силами татарстанцев

В 20-ый день месяца Зуль-ка’да (11 июля), в селе Старый Каразерик Ютазинского района состоялось торжественное открытие восстановленной после пожара мечети. В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, советник муфтия по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль хазрат Зуферов, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин, имам-мухтасиб Бугульмы, казый юго-восточного региона Рамиль хазрат Хуснутдинов, руководитель Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Аяз Шафигуллин и жители сельского поселения. «Новую старую» мечеть можно по праву назвать народной, так как в ее судьбе приняли участие верующие, проживающие в различных уголках Татарстана: в период самоизоляции там возник пожар и на ее месте остались только фундамент и минарет, однако неравнодушные мусульмане республики проявив сплоченность и активность в короткие сроки собрали средства на её восстановление.

Церемония началась с чтения аятов Куръана магистром Болгарской исламской академии Ризваном хазратом Шараповым и молитвой советника муфтия по работе с мухтасибатами (территориями) Равиля хазрата Зуферова.

Далее с приветственным словом выступил руководитель Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Аяз Шафигуллин. В своей речи он отметил сплоченность жителей района в работах по восстановлению мечети: «Ещё тогда, в день трагедии, мы с мухтасибом Маратом хазратом Марданшиным приехали сюда и сразу приступили к работе. Строительство мечети за короткий срок показывает сплоченность нашего татаро-мусульманского народа. Во время режима самоизоляции люди находились дома, возможно, и без денег. Однако средства на восстановление мечети нашлись. И вот сейчас она открыла свои двери. Я очень благодарен жителям села Каразерик. Они очень помогли в проведении субботника, в ведении строительства».

Затем руководитель района вручил благодарственные письма строителям и тем, кто внес большой вклад в строительство мечети, а также памятные сувениры мечети и муфтию. В свою очередь, муфтий Татарстана подарил Аязу Адиповичу перевод смыслов Куръана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подготовленный ДУМ РТ.

Воспоминаниями о строительстве мечети также поделился и имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин:

– С Аязом Адиповичем 5 апреля мы осмотрели место происшествия. Камиль хазрат позвонил и спросил о том, какая нужна помощь. По распоряжению муфтия благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ приступил к сбору средств и собрал 750 тысяч рублей. Мусульманам Азнакаевского района удалось собрать 200 тысяч рублей. Жители села собрали 370 тысяч. У нас в народе говорят: «Ил төкерсә күл була». Сегодня мы показали это на примере восстановленной мечети. Пусть наша мечеть прослужит долго. Мы до этого не понимали ценности посещения мечети. А теперь Всевышний дал нам возможность осознать это счастье.

Затем с приветственным словом и проповедью перед собравшимися на торжественной церемонии открытия мечети выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин:

– Легко попасть в рай или ад? Райский путь бесплатный, а ад платный. За алкогольные напитки, азартные игры, курение или прелюбодеяние нужно платить. За каждый грех надо платить деньги! А молитва, пост, поминание Аллаха не требуют денежных средств. А значит, если есть возможность попасть в рай бесплатно, то зачем тратить деньги на дорогу в ад?! Вот сейчас мечеть есть, вход в нее – бесплатный, чтение намаза – бесплатное, добро пожаловать!

Муфтий призвал население также учиться читать Куръан. «Пророк Мухаммад ﷺ призывал: «Читайте Куръан, ибо он будет заступником в день Суда для тех, кто его читает». Он также сказал: «Тому, кто прочитает хотя бы одну букву из Книги Аллаха, запишется одно доброе дело, а за каждое доброе дело воздается десятикратно. Я не говорю, что «алиф, лям, мим» это одна буква, нет, «алиф» — буква, «лям» — буква и «мим» — буква». В словах Бисмиллахир-рахманир-рахим имеется 19 букв, а это значит 190 савабов. В намазе за чтение Куръана за букву дается сто савабов. В месяц Рамазан одна буква умножается на тысячу, а в Кадр – на тридцать тысяч. Так что, как вы видите, в рай попасть легко. Пусть эта мечеть не пустует», – пожелал муфтий. После этого Камиль хазрат от имени муфтията вручил благодарственные письма главе Ютазинского района Аязу Адиповичу Шафигуллину, строителям, спонсорам, а бригадира строителей и имама Мухаммадиева Ильгизара Мирзасалиховича наградил медалью ДУМ РТ.

По окончании торжеств гости прошли в мечеть, произнося такбир, для совершения нафль-намаза в два ракаата.

На сегодняшний день мечеть полностью оборудована, имеется свет, вода, работает тахаратхана, есть учебный класс со всеми необходимыми пособиями. Вокруг мечети сооружена новая ограда, благоустроена территория.

Напомним, 4 апреля, в период режима самоизоляции в мечети с.Ст.Каразерик Ютазинского района произошел пожар. Деревянное здание 2002 года постройки потерпело серьезный ущерб и сгорело почти полностью. После пожара на месте мечети сохранился лишь минарет и фундамент. Мечеть служит для прихожан двух сел. Благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ и мухтасибатом Ютазинского района ДУМ РТ был объявлен сбор средств, благодаря чему на ремонтно-восстановительные работы чуть более чем за месяц привлечено свыше 1 миллиона рублей из разных уголков Татарстана. Мечеть отстраивалась по технологии сип-панелей, которая позволила значительно сократить расход времени, материалов и трудозатрат.

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