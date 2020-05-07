Муфтий принял ряд мер по материальной поддержке сельских имамов в период самоизоляции

Сегодня, в 14-ый день месяца Рамадан (7 мая), в режиме видеоконференции в ДУМ РТ прошло очередное заседание имамов-мухтасибов Республики Татарстан. В работе совещания приняли участие 48 имамов-мухтасибов и 9 казыев республики. Совещание провел глава мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин, который определил главным на повестке дня вопрос о мерах поддержки имамов и мечетей республики в условиях режима самоизоляции и сложной экономической ситуации.

Заседание началось с чтения Куръана. Аяты Священной Книги прочел мухтасиб Зеленодольского района Габдельхамид хазрат Зиннатуллин. Далее к главам мухтасибатов обратился муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В своей речи он отметил тяжелую финансовую ситуацию, в которой из-за резкого сокращения пожертвований со стороны прихожан оказались мечети и имамы, в особенности в сельской местности. При этом, несмотря на запрет посещения мечетей, хазраты продолжают вести религиозную деятельность в онлайне с соблюдением всех санитарных требований, контролируют функционирование мечетей, а также круглосуточно выполняют по неотложным запросам населения такие обряды, как дженаза, имянаречение, никахи. Кроме того, Камиль хазрат напомнил, что пожертвования верующих мусульман традиционно формируют основной бюджет мечетей, а именно обеспечивают их платежеспособность по жилищно-коммунальным услугам. Для оказания помощи в сложившейся ситуации, глава ДУМ РТ сообщил о решении оказать финансовую поддержку районным и сельским мечетям и имамам Республики Татарстан, среди которых немало многодетных и малоимущих. Данное решение мухтасибы поддержали единогласно.

Примечательно, что дополнительную поддержку получат и имамы из числа ветеранов ВОВ и труженников тыла. Об этом также было объявлено в ходе видеоконференции, на которой обсудили предстоящие мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой памятной даты свыше сотни уважаемых ветеранов, осуществляющих религиозную деятельность в мечетях по всей республике, получат от имени Духовного управления мусульман РТ продовольственные гостинцы.

dumrt.ru